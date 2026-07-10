Макс Корж потерял на российском бизнесе почти миллион рублей и задолжал налоговой

Певец Макс Корж оставил в России бизнес, который несет убытки. «Газета.Ru» выяснила, что в 2025 году компания потеряла 740 тысяч рублей, а также на ней висит налоговая задолженность.

Два года назад Корж переехал в Европу, но решил не избавляться от фирмы «Лунинец», зарегистрированной в России. Сразу после его отъезда прибыль компании рухнула и ушла в минус на 906 тысяч рублей. В прошлом году убыток сократился, но все же остался существенный — 740 тысяч рублей. Кроме того, согласно данным Rusprofile, артист задолжал ФНС 21 тысячу рублей. Корж является единственным учредителем бизнеса.

ООО «Лунинец» — последняя компания артиста в России. Действующих ИП у него нет. 5 июля Корж запатентовал свое сценическое имя в качестве бренда. Он получил исключительные права до 2034 года.

После начала СВО в 2022 году Макс Корж перестал давать концерты в России. Он заявил, что не может больше «петь про жизнь в кайф». При этом певец продолжает выступать за границей. В мае 2026 года он спел в Бухаресте. Фанаты рассказывали, что в ходе шоу произошел пожар, из-за которого началась паника и давка. К врачам обратились 15 человек.

Ранее сообщалось, что угодивший в скандал с изменой Иракли задолжал налоговой более 160 тысяч рублей.