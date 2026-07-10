Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Макс Корж потерял на российском бизнесе почти миллион рублей и задолжал налоговой

Певец Макс Корж потерял на бизнесе в РФ 740 тыс. и задолжал ФНС 21 тыс. рублей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певец Макс Корж оставил в России бизнес, который несет убытки. «Газета.Ru» выяснила, что в 2025 году компания потеряла 740 тысяч рублей, а также на ней висит налоговая задолженность.

Два года назад Корж переехал в Европу, но решил не избавляться от фирмы «Лунинец», зарегистрированной в России. Сразу после его отъезда прибыль компании рухнула и ушла в минус на 906 тысяч рублей. В прошлом году убыток сократился, но все же остался существенный — 740 тысяч рублей. Кроме того, согласно данным Rusprofile, артист задолжал ФНС 21 тысячу рублей. Корж является единственным учредителем бизнеса.

ООО «Лунинец» — последняя компания артиста в России. Действующих ИП у него нет. 5 июля Корж запатентовал свое сценическое имя в качестве бренда. Он получил исключительные права до 2034 года.

После начала СВО в 2022 году Макс Корж перестал давать концерты в России. Он заявил, что не может больше «петь про жизнь в кайф». При этом певец продолжает выступать за границей. В мае 2026 года он спел в Бухаресте. Фанаты рассказывали, что в ходе шоу произошел пожар, из-за которого началась паника и давка. К врачам обратились 15 человек.

Ранее сообщалось, что угодивший в скандал с изменой Иракли задолжал налоговой более 160 тысяч рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!