Макс Корж запатентовал свое имя

Белорусский рэпер Макс Корж 5 июля запатентовал свое сценическое имя в качестве бренда. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительные права на товарный знак продлятся до сентября 2034 года. Бренд позволяет вести музыкальную деятельность и выпускать мерч.

В июне 2022 года Макс Корж отменил концерты в российских городах на неопределенный срок. Артист сообщил, что не может «петь про «жизнь в кайф», когда каждый день эти жизни отбираются». Осенью 2024 года он переехал в Европу.

Макс Корж — белорусский певец, рэпер и автор песен. Родился 23 ноября 1988 года в городе Лунинец Брестской области. Широкую известность приобрел в начале 2010-х годов благодаря сочетанию рэп-речитатива с мелодичными припевами и текстами, близкими молодежной аудитории. Популярность артисту принесли треки «Небо поможет нам», «Малый повзрослел», «Горы по колено» и др.

Ранее лейбл Golden Sound запатентовал имя рэпера Macan, пока он служит в армии.