Угодивший в скандал с изменой Иракли задолжал налоговой более 160 тысяч рублей

Певец Иракли задолжал налоговой 161 тысячу 103 рубля за ИП. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Согласно данным ФНС, за выпускником «Фабрики звезд» числится задолженность. С 2012 года ИП — единственный бизнес Иракли в России. Раньше он входил в состав учредителей фирмы «Провата Рекордс», но ее ликвидировали.

В начале июля Иракли попал в светскую хронику из-за новостей о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой. Она утверждает, что ждет ребенка от артиста, при этом о романе звезд ничего не было известно. По словам Лукьяновой, певец обрадовался, когда узнал о ее положении, но потом перестал поддерживать, ссылаясь на плотный рабочий график.

Кроме того, модель обвинила Иракли в измене. Она заявила, что исполнитель целовался и обнимался с другой девушкой во время концерта. После этого Лукьянова приняла решение о расставании. Сейчас она ведет закрытый канал, в котором рассказывает о беременности за подписку почти за тысячу рублей.

Поклонники и некоторые знаменитости осудили Иракли за измену беременной возлюбленной. Также Лукьянову поддержала и бывшая жена певца Елена Гребенщикова, с которой он совсем недавно принимал участие в шоу «Ставка на любовь». Для экс-супругов этот проект стал вторым шансом на построение крепкого брака. Однако теперь пользователи уверены, что воссоединения ждать не стоит.

Ранее Иракли призвал к «фейс‑контролю» в музыке.