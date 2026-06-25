Юрий Стоянов принял участие в шоу «Звезды»

Комик и актер Юрий Стоянов присоединился к членам жюри третьего сезона шоу «Звезды». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе VK Видео и НТВ.

Стоянов будет оценивать выступления участников вместе с комиком Гариком Харламовым, певцом Филиппом Киркоровым, дизайнером Артемием Лебедевым и блогершей Олесей Иванченко.

Участниками шоу станут артисты российской эстрады, телевидения, комедии, кино и театра. Звездное жюри определит самую смешную звезду России. Призовой фонд составит 20 млн рублей, а большая часть выигрыша по традиции будет направлена на благотворительность.

Стоянов признался, что согласился присоединиться к шоу, так как ему нравится передача и ее формат. По словам артиста, в программе много смешного, острого, искреннего и профессионального.

«Жуткая несправедливость в том, что приходится ставить этот проклятый один балл. И приходится делать этот нелёгкий выбор. Для меня он вдвойне сложен, потому что я как артист сразу представляю себя на месте тех, кто стоит на сцене. Это естественное свойство моей профессии — чувствовать себя на месте другого человека», — поделился артист.

Стоянов добавил, что, несмотря на счастье из-за участия в проекте, он чувствует большую неловкость от необходимости судить своих товарищей и коллег.

«Честно говоря, мне больше нравится быть зрителем. Я не человек красных дорожек, мне в профессии интересно не это — я не замеряю децибелы и не считаю, кому сколько хлопают. Это не мой уровень», — рассказал актер.

Ранее Юрий Стоянов признался, что каждый раз удивляется выплате пенсии.