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Общество

У Лерчек улучшилось зрение на фоне таргетной терапии

Лерчек госпитализировали для пятого курса таргетной терапии
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит пятый курс таргетной терапии. Об этом сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, 9 июля блогер госпитализирована в клинику для прохождения таргетного лечения, это пятая капельница. Чекалина прошла уже восемь курсов химиотерапии. Мужчина отметил, что препарат для таргетной терапии очень токсичный, из-за чего у блогера возникают побочные эффекты. Во время первого курса у Чекалиной развилась аллергическая реакция с отеком и затруднением дыхания.

Сквиччиарини также сообщил, что врачи изменили схему введения препарата. Во время первой капельницы у Чекалиной появились признаки улучшения зрения. Пятна на правом глазу, возникшие из-за метастазов в коре головного мозга, уменьшились.

«И она начала видеть лучше», — написал Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию, где диагностировали рак желудка четвертой стадии.

До этого гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить рассмотрение уголовного дела в отношении Чекалиной, обвиняемой в незаконных валютных операциях. Суд рассмотрит этот вопрос 10 июля. В марте с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Лерчек посетила два светских мероприятия за 48 часов, несмотря на болезнь.

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