Лерчек не сможет присутствовать на слушаниях о возобновлении процесса по уголовному делу

Лерчек находится в больнице и не сможет быть на заседании суда по ее делу

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании 10 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

По его словам, накануне Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии.

В публикации отмечается, что на судебном заседании будет решаться вопрос возобновления процесса по уголовному делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, а также возможность переезда Лерчек. Срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий, закончился, отмечает агентство.

До этого гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить рассмотрение уголовного дела в отношении Чекалиной, обвиняемой в незаконных валютных операциях. Суд рассмотрит этот вопрос 10 июля. В марте с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Лерчек посетила два светских мероприятия за 48 часов, несмотря на болезнь.