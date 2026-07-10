Слепакову предрекли арест при въезде в Казахстан

Адвокат Жеребенков заявил, что комик Слепаков может сесть в тюрьму на три года

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), заочно арестованный по делу об уклонении от обязанностей иноагента, рискует оказаться под стражей при появлении в России или странах СНГ. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребенков в беседе с «Абзацем».

По его словам, артисту грозит минимум три года лишения свободы, а при визите в Белоруссию или Казахстан возможна экстрадиция.

«Слепаков попал в поле зрения российских спецслужб. Если он покажется на территории Российской Федерации, его арестуют. Далее — уголовная ответственность и лишение свободы минимум на три года», — сказал эксперт.

Жеребенков отметил, что наказание будет зависеть в том числе от того, признает ли комик вину.

Недавно СК России объявил, что Слепаков заочно арестован и находится в розыске. Следствие установило, что комик дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. Находясь за границей, он продолжал публиковать материалы в соцсетях без указания статуса иноагента.

24 апреля Басманный суд избрал Слепакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца заочно. Арест вступит в силу с момента фактического задержания комика на территории России или при его депортации.

Ранее стало известно, что в России назвали наказание для объявленной в розыск певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).