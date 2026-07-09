Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Сергей Жуков рассказал, как артисты 90-х объявили полный бойкот фразе «руки вверх»

Певец Жуков признался, что артисты 90-х объявили бойкот фразе «руки вверх»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Популярность группы «Руки Вверх!» привела к полному бойкоту фразы «руки вверх» со стороны музыкантов в 90-х. Об этом «Москве 24» рассказал основатель и фронтмен группы Сергей Жуков.

Коллектив организовали в 1996 году, он стал одним из символов поп-культуры 1990-х. По словам музыканта, на заре его творческого пути с группой все артисты страны перестали выкрикивать со сцены призыв «руки вверх», адресованный к аудитории.

«Потому что зрители думали, что сейчас выйдет группа «Руки Вверх!», и в зале начиналось такое. Все орали «Руки вверх!» вместо того артиста, кто был на сцене, и они сказали: «Все, больше мы не произносим этот призыв», – поделился Жуков.

Он добавил, что в индустрии не так много поп-групп, которые перевалили тридцатилетний рубеж. При этом группа давно не борется за призы и награды.

«Вот, ребята, пожалуйста, знайте, что никакие статуэтки на полках не заменят полный зал, – сказал артист.

10 июня Сергей Жуков признался, что в юности больше вдохновлялся голливудскими звездами, чем музыкантами. своих главных кумиров Жуков назвал Жан-Клода Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера. Кроме того, Жуков признался, что среди российских артистов его особенно привлекает творчество Виктора Цоя и группы «Кино».

Ранее Сергей Жуков впервые поделился кадрами из ЗАГСа с экс-солисткой «Сливок».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!