Сергей Жуков рассказал, как артисты 90-х объявили полный бойкот фразе «руки вверх»

Популярность группы «Руки Вверх!» привела к полному бойкоту фразы «руки вверх» со стороны музыкантов в 90-х. Об этом «Москве 24» рассказал основатель и фронтмен группы Сергей Жуков.

Коллектив организовали в 1996 году, он стал одним из символов поп-культуры 1990-х. По словам музыканта, на заре его творческого пути с группой все артисты страны перестали выкрикивать со сцены призыв «руки вверх», адресованный к аудитории.

«Потому что зрители думали, что сейчас выйдет группа «Руки Вверх!», и в зале начиналось такое. Все орали «Руки вверх!» вместо того артиста, кто был на сцене, и они сказали: «Все, больше мы не произносим этот призыв», – поделился Жуков.

Он добавил, что в индустрии не так много поп-групп, которые перевалили тридцатилетний рубеж. При этом группа давно не борется за призы и награды.

«Вот, ребята, пожалуйста, знайте, что никакие статуэтки на полках не заменят полный зал, – сказал артист.

10 июня Сергей Жуков признался, что в юности больше вдохновлялся голливудскими звездами, чем музыкантами. своих главных кумиров Жуков назвал Жан-Клода Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера. Кроме того, Жуков признался, что среди российских артистов его особенно привлекает творчество Виктора Цоя и группы «Кино».

Ранее Сергей Жуков впервые поделился кадрами из ЗАГСа с экс-солисткой «Сливок».