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Культура

Подруга Фриске о сорванной помощи из-за Шепелева: «Если бы этот разрешил, я бы ее спас»

Подруга Фриске Наталья обвинила Дмитрия Шепелева в сливе снимков больной певицы
Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Близкая подруга Жанны Фриске Наталья в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подтвердила слухи о причастности Дмитрия Шепелева к публикации снимков тяжелобольной артистки.

«Как человек, который был внутри этой ситуации, общалась с ним. Скажу: да, [причастен к сливу], конечно. Особенно первый выезд, где‑то там в аэропорту», — заявила Наталья.

По словам подруги певицы, телеведущий жестко контролировал ситуацию вокруг артистки: ограничивал ее общение с близкими, отбирал телефон и не принимал стороннюю помощь в организации лечения. Наталья вспомнила, как нашелся человек, готовый материально помочь с отправкой Фриске на лечение в Лос‑Анджелес.

«Он спас свою жену, и мне всегда говорил: «Если бы этот разрешил, я бы ее [Жанну Фриске] спас»», — сказала она.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга. После ее кончины семья певицы неоднократно жаловалась, что Шепелев не давал им увидеться с сыном артистки.

8 июля артистке могло исполниться 52 года. Сестра Наталья почтила ее память в соцсетях. Это также сделала лучшая подруга исполнительницы Ольга Орлова (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в шпионстве.

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