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Культура

Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в шпионстве

Отец Жанны Фриске заявил, что Шепелев присылает шпионов на могилу певицы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил «СтарХиту», что телеведущий Дмитрий Шепелев следит за его семьей.

По словам Копылова, Шепелев присылает на могилу Фриске «шпионов» и снимают семью певицы. Отец артистки назвал своего бывшего зятя мерзопакостным человеком.

«Он не придет прямо, если и будет что-то делать, то сделает из-за угла. Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезет, чтобы он знал, где покоится его мама, его кровь», — заявил отец певицы.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга. После ее кончины семья певицы неоднократно жаловалась, что Шепелев не давал им увидеться с сыном артистки.

В посте, посвященном памяти Фриске, Шепелев заявил, что получал множество предложений о встрече с Платоном от семьи певицы. По словам шоумена, он отказывал каждый раз, так как родственники Жанны хотели увидеться под камерами и в телевизионных студиях. Ведущий утверждает, что других предложений не было.

8 июля певице Жанне Фриске могло исполниться 52 года. Сестра артистки Наталья почтила ее память в соцсетях. Это также сделала лучшая подруга исполнительницы Ольга Орлова.

Ранее сестра Жанны Фриске назвала «петушарой» экс-супруга певицы на ее могиле.

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