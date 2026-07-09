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Культура

Ударник Black Sabbath рассказал, что ему все сложнее ходить самостоятельно

Ударник Black Sabbath признался, что все чаще использует инвалидное кресло
Scott Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барабанщик легендарного британского рок-коллектива Black Sabbath Билл Уорд сообщил о проблемах со здоровьем, из-за которых ему периодически приходиться пользоваться инвалидным креслом. Об этом музыкант рассказал в социальной сети X.

«В общественных местах мне все чаще приходится пользоваться инвалидной коляской, в основном в аэропортах или на общественных мероприятиях», — подчеркнул Уорд.

По его словам, он сохраняет способность передвигаться самостоятельно, однако длительные прогулки без пауз теперь ему не под силу.

Уорд, которому недавно исполнилось 78 лет, отметил, что начал применять это средство передвижения примерно полтора года назад. Несмотря на физические ограничения, артист подчеркнул, что не теряет творческого запала и желания продолжать занятия музыкой.

Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Коллектив закрепил за собой статус одного из самых успешных в истории тяжелого рока, реализовав свыше 75 миллионов пластинок. В 2025 году стало известно о кончине лидера группы Оззи Осборна. Причина — острый инфаркт миокарда.

Ранее сообщалось, что вдова Оззи Осборна была экстренно госпитализирована.

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