Вдова британского рок-музыканта Оззи Осборна не смогла присутствовать на открытия памятника мужу на фестивале «Hellfest» во Франции. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 73-летняя звезда объяснила причину своего отсутствия.

По словам Осборн, ее экстренно госпитализировали.

«К сожалению, в начале недели мне неожиданно пришлось лечь в больницу», — написала она.

Женщина поблагодарила организаторов и участников фестиваля, а также похвалила автора памятника — французского скульптора Филиппа Паскуа.

Что стало причиной госпитализации, Осборн не уточнила.

Весной Шэрон Осборн выставила на продажу семейное поместье в Лос-Анджелесе за $17 млн. Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), семья Осборнов купила поместье, построенное в 1920-х, в 2015 году за $11,85 млн. Общая территория поместья составляет около 2 тысяч квадратных метров, площадь главного строения — более 900 кв. м.

Ранее дочь Оззи Оcборна разорвала помолвку с участником Slipknot.