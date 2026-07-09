Свадебное платье Мизулиной оценили в стоимость квартиры в Подмосковье

Наряд Екатерины Мизулиной на закрытой свадьбе с Shaman мог обойтись ей в сумму, достаточную для покупки однокомнатной квартиры в Подмосковье. Об этом сообщает «Абзац».

По информации издания, винтажное платье от Oscar de la Renta 2018 года стоит около 25 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 2,5 миллиона рублей. Однако на вторичном рынке его можно найти дешевле: со скидкой платье продают примерно за 640 тысяч рублей, а без скидки — около 2 миллионов.

«Абзац» отмечает, что на эти деньги можно приобрести однокомнатную квартиру в Московской области. В старых домах Щелково или Сергиева Посада такие квартиры стоят около 2 миллионов рублей, а в более удаленных населенных пунктах, таких как Рошаль, можно найти варианты и за 1 миллион рублей.

Недавно Mash раскрывал, что Shaman и Екатерина Мизулина потратили на закрытую свадьбу около 8 миллионов рублей.

Торжество прошло в ресторане «Большой» на Петровке. Аренда площадки обошлась Shaman и Мизулиной в 6 миллионов рублей. 600 тысяч рублей пара заплатила за сервисный сбор. Остальная сумма ушла на декорации, цветы, персонал и другие организаторские вопросы.

Ранее появились подробности тайной свадьбы Shaman и Екатерины Мизулиной.