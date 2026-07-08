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Культура

Появились подробности тайной свадьбы Shaman и Екатерины Мизулиной

«СтарХит»: певец Shaman и Екатерина Мизулина сыграли свадьбу 13 июня
Кирилл Зыков/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина сыграли свадьбу 13 июня. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на инсайдера.

Источник издания рассказал, что торжество состоялось в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве. Дата свадьбы была выбрана не случайно: пара познакомилась ровно за год до этого, 12 июня, во время онлайн-трансляции.

Праздник прошел в максимально приватной атмосфере. Среди гостей были: теща артиста Елена Мизулина, певец Григорий Лепс и еще несколько человек из круга семьи и друзей.

Shaman и Мизулина зарегистрировали свой брак в начале ноября 2025 года. Торжественная церемония прошла в одном из ЗАГСов Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: для бракосочетания они выбрали зеленую, похожую на военную, форму, а также черный низ и белую обувь.

В марте этого года певец высказался о планах завести детей с Мизулиной. Исполнитель заявил, что в вопросе семьи и детей не стоит торопить события. Он лишь добавил, что «как Бог даст».

Недавно сообщалось, что Shaman обнародовал кадры с тайной свадьбы с Мизулиной.

Ранее Shaman ответил на слухи о расставании с Мизулиной.

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