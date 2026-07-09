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Культура

Стали известны многомиллионные свадебные расходы Shaman и Мизулиной

Mash: Shaman и Мизулина потратили около 8 млн рублей на свадьбу
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Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина потратили на закрытую свадьбу около 8 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Торжество прошло в ресторане «Большой» на Петровке. Аренда площадки обошлась Shaman и Мизулиной в 6 миллионов рублей. 600 тысяч рублей пара заплатила за сервисный сбор. Остальная сумма ушла на декорации, цветы, персонал и другие организаторские вопросы.

Как отмечает Mash, певец Григорий Лепс стал единственным артистом вечера. По данным издания, исполнитель хита «Самый лучший день» выступил по дружбе.

Праздник прошел 13 июня в максимально приватной атмосфере. Среди гостей были: теща артиста Елена Мизулина и еще несколько человек из круга семьи и друзей.

Shaman и Мизулина зарегистрировали свой брак в начале ноября 2025 года. Торжественная церемония прошла в одном из ЗАГСов Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: для бракосочетания они выбрали зеленую, похожую на военную, форму, а также черный низ и белую обувь.

Ранее Shaman ответил на слухи о расставании с Мизулиной.

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