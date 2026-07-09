Лепс случайно оскорбил оберег Akmal' на сцене

На музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием Григория Лепса. Об этом сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на Metro.

Во время подготовки к номеру Лепс объявлял участников, пока технический персонал устанавливал оборудование. Когда на сцену выносилась стойка для Akmal' , певец заметил на ней платок. Не зная его значения, Лепс решил, что это тряпка для вытирания пота, и тут же взял ее.

СМИ уточняют, что для Akmal' этот платок — не просто реквизит, а важный символ. Он служит оберегом и хранит память о бабушке артиста. Кроме того, платок имеет и национальный подтекст: 22-летний исполнитель гордится своими корнями, и этот аксессуар подчеркивает его связь с ними.

Недавно певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) опроверг в Telegram-канале сообщения, что упал со сцены во время концерта в Перми. Дронов уточнил, что ролик, который распространяют в сети, трехлетней давности. Он был сделан в 2023 году на концерте в Государственном Кремлевском дворце, а не в Перми, как утверждают некоторые источники.

Ранее сообщалось, что Лепс отменил концерт в Сочи.