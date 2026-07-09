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Культура

Shaman вышел на связь после слухов о падении со сцены в Перми

Певец Shaman опроверг слух, что упал со сцены в Перми
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) опроверг в Telegram-канале сообщения, что упал со сцены во время концерта в Перми.

Дронов уточнил, что ролик, который распространяют в сети, трехлетней давности. Он был сделан в 2023 году на концерте в Государственном Кремлевском дворце, а не в Перми, как утверждают некоторые источники.

«Тогда на сцене во время театрализованного номера на песню «ТАНЦЫ НА СТЕКЛАХ» я танцевал босиком на стеклах и поранил ногу. Несмотря на это, я продолжил выступление. Доверяйте проверенным источникам и не поддавайтесь на провокации», — заявил певец.

Shaman добавил, что сейчас приехал в Светлогорск. Там он проведет свой сольный концерт. Как уверил артист, он находится в здравом уме и твердой памяти.

В июне Дронов отказался записывать дуэт с балериной Анастасией Волочковой. Он пояснил, что не понимает цели и задачи такого дуэта, кроме как «хайпануть». По словам певца, он хочет записывать песни с музыкантами, которые ему интересны. Он привел в пример Григория Лепса, с которым дружит и сотрудничает.

Ранее Shaman рассказал, почему не участвует в специальной военной операции.

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