Лепс отменил концерт в Сочи

Певец Григорий Лепс сообщил в Telegram-канале об отмене концерта в Сочи.

Лепс не смог провести выступление по логистическим обстоятельствам, не зависящим ни от артиста, ни от организаторов. Его рейс «Москва — Сочи» был отменен в связи с введенными ограничениями в аэропорту Сочи. Других ближайших и доступных рейсов не было.

Концерт должен был пройти 28 июня в КЗ «Фестивальный». Денежные средства за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на карты. На данный момент никаких изменений по концерту, запланированному на 9 июля в КЗ «Фестивальный», нет.

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. Очень жаль, что завтра мы не увидимся. Мы всей командой заранее приехали в аэропорт, уже находились на борту самолета и были готовы вылететь в Сочи за сутки до концерта, понимая всю сложность текущей ситуации. К сожалению, обстоятельства сложились иначе», — поделился артист.

Ранее Григорий Лепс объяснил желание отдать редкую икону из личного собрания храму.