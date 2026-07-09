СМИ выяснили, сколько дворцов и особняков у Алсу

Певица Алсу владеет просторным домом площадью около 3 тыс.кв.м. на Рублевке, масштабной резиденцией в Крыму с вертолетной площадкой и мечетью, а также апартаментами в Лондоне. Об этом сообщает «Звездач».

Telegram-канал выяснил, что Алсу много лет жила в четырехэтажном особняке в селе Усово на Рублевском шоссе. Дом занимает около 3 тыс. кв. м. и выполнен в викторианском стиле: с колоннами, лепниной, мозаикой и хрустальными люстрами. Стоимость резиденции не разглашается, но аналогичные дома на Рублевке оцениваются в сотни миллионов рублей.

После свадьбы Алсу и Ян Абрамов обосновались в элитном комплексе «Триумф-Палас». Эта квартира расположена на 57-м этаже, а цены на жилье здесь начинаются от 160 млн рублей, варьируясь в зависимости от площади и этажа.

У Алсу также есть квартира на Никитском бульваре, подаренная родителями на совершеннолетие. Когда артистка училась в Лондоне и ездила на гастроли, то в периоды коротких визитов в Москву пользовалась квартирой как личным отелем.

Кроме того, Алсу владеет недвижимостью в престижном районе Сент-Джонс-Вуд рядом с известным стадионом Лордс Крикет Граунд в Лондоне. Интерьер оформлен в викторианском духе, а главная особенность — панорамные окна с видами на четыре стороны света. Планировку Алсу создала сама.

При этом самым впечатляющим объектом недвижимости артистки «Звездач» называет резиденцию в поселке Орловка под Севастополем. Дом был подарен отцом Алсу своим внучкам и представляет собой полноценное поместье с развитой инфраструктурой: частный пляж, причал, конюшня, теннисный корт и вертолетная площадка. Также на территории есть мечеть.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Григория Лепса превысила миллиард рублей.