Хореограф Борис Эйфман получил звание Героя Труда РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ балетмейстеру Борису Эйфману. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе упоминаются особые заслуги Эйфмана в развитии отечественного хореографического искусства и его многолетняя плодотворная творческая деятельность.

22 июля 2026 года Борис Эйфман отпразднует 80-летний юбилей. После окончания Ленинградской консерватории работал хореографом Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. В 1977 году создал труппу, которая впоследствии стала Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета Бориса Эйфмана.

Эйфман считается одним из самых известных российских хореографов и создателей авторского балета. Театр Эйфмана часто называют психологическим. Его постановки можно назвать пластическим психоанализом, в процессе которого раскрывается психологическая глубина характеров и сюжетов, будь то вымышленных или реальных.

До этого Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России пяти другим выдающимся россиянам. Среди награжденных актриса Марина Неёлова, а также начальник лаборатории «НИИхиммаш» Леонид Боба, гендиректор «Мостострой 11» Николай Русс, токарь из Воронежа Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член общественной палаты Свердловской области Шлема Спектор. Их наградили за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Ранее Путин наградил телеведущую Марию Ситтель медалью.