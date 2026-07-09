Федор Добронравов о семейных ценностях: «В праздники собираемся, но в силу занятости детей»

Актер Федор Добронравов рассказал «Газете.Ru» о семейных ценностях и традициях. По его словам, он любит встречаться с детьми в праздники, но сейчас это не всегда удается.

На премьере фильма «На деревню дедушке 2» Добронравов отметил, что его дети часто заняты на съемках, из-за чего они собираются всей семьей реже, чем раньше.

«Конечно, много ценностей. Ну, какие традиции? Новый год встречаем вместе, дни рождения, в праздники собираемся, но в силу занятости детей, конечно. Они сейчас довольно много снимаются», — поделился актер.

Семья Федора Добронравова — это большая актерская династия. В кино активно снимаются сыновья звезды «Сватов» Виктор и Иван. А также в актерском амплуа себя пробует и его старшая внучка Варвара. Сам Добронравов признался «Газете.Ru», что никогда не давил на детей и не навязывал свою профессию. Он подчеркнул, что ему не важно, будут ли следующие поколения в его семье актерами или предпочтут другую работу.

Многим зрителям Добронравов полюбился благодаря семейным и комедийным проектам. Однако сам актер делился, что стал заложником этого амплуа. По его словам, режиссеры часто не видят в нем серьезного артиста, из-за чего не предлагают сложные и драматические роли.

Ранее Добронравов и Михалков были награждены за сохранение семейных ценностей.