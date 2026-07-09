Федор Добронравов заявил, что не станет направлять внуков в актерскую профессию

Актер Федор Добронравов признался «Газете.Ru», что не намерен направлять внуков получать актерское образование.

Добронравов объяснил, что не хочет и не станет диктовать внукам, куда им стоит пойти работать.

«И детям не диктовал, чтобы они шли в актерство. Дети сами выбирали, и внуки сами будут выбирать», — поделился артист.

Оба сына Добронравова пошли по стопам отца и стали актерами. Старший Виктор играет в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова и снимает в кино. Младший, Иван, получил широкую известность после участия в драме режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение». Он также работал в Театре Антона Чехова и театре «Кашемир».

В июле Федор Добронравов удостоился премии за сохранение семейных ценностей на XXI Международном кинофестивале «В кругу семьи». Помимо него, награду получили Никита Михалков, Станислав Любшин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. На церемонии Добронравов вышел на сцену и спел песню «Есть только миг» под живой оркестр.

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