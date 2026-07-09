Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Федор Добронравов заявил, что не станет направлять внуков в актерскую профессию

Актер Федор Добронравов признался, что не хочет диктовать карьеру внукам
«Газета.Ru»

Актер Федор Добронравов признался «Газете.Ru», что не намерен направлять внуков получать актерское образование.

Добронравов объяснил, что не хочет и не станет диктовать внукам, куда им стоит пойти работать.

«И детям не диктовал, чтобы они шли в актерство. Дети сами выбирали, и внуки сами будут выбирать», — поделился артист.

Оба сына Добронравова пошли по стопам отца и стали актерами. Старший Виктор играет в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова и снимает в кино. Младший, Иван, получил широкую известность после участия в драме режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение». Он также работал в Театре Антона Чехова и театре «Кашемир».

В июле Федор Добронравов удостоился премии за сохранение семейных ценностей на XXI Международном кинофестивале «В кругу семьи». Помимо него, награду получили Никита Михалков, Станислав Любшин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. На церемонии Добронравов вышел на сцену и спел песню «Есть только миг» под живой оркестр.

Ранее Михалков рассказал, как работает Ефремов после выхода по УДО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!