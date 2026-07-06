Добронравов и Михалков получили награды за сохранение семейных ценностей

В Ярославле стартовал XXI Международный кинофестиваль «В кругу семьи». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль посетили такие звезды, как Никита Михалков, Федор Добронравов, Дарья Пицик, Роман Курцын, Нонна Гришаева, Игорь Жижикин, Елена Алферова, Дмитрий Дюжев, Данила Якушев с молодой женой. Мероприятие проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.

«Спасибо, что вы с нами — здесь, в зале, и по ту сторону экрана, в 10 городах России и 30 странах мира. Спасибо каждому из вас за то, что выбираете семью. Потому что семья — это не просто слово. Это то, что остаётся с нами навсегда», — заявил президент фестиваля Александр Ковтунец.

Церемония открытия прошла под живой оркестр. В ходе мероприятия Никита Михалков, Федор Добронравов и Станислав Любшин удостоились премии за сохранение семейных ценностей. Награда была учреждена впервые. Ее также получил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Евраев отметил, что кинофестиваль десятый раз проходит в Ярославской области. Он назвал это событие большой гордости.

«Сохранение семейных ценностей — один из главных приоритетов нашей работы», — поделился губернатор.

Федор Добронравов также вышел на сцену и спел песню «Есть только миг» под живой оркестр. Председатель банка ПСБ Петр Фрадков назвал открытие фестиваля знаковым событием.

«Двадцать один год — возраст зрелости. Как человек в этот период осознает свою ценность и открывает горизонты, так и фестиваль вырос в настоящую культурную традицию, сохранив главную миссию — создание пространства для душевного диалога поколений. Сегодня, когда ритм жизни постоянно ускоряется, этот диалог нужен людям больше всего: он дарит возможность замедлиться и качественно провести время с близкими», — отметил Фрадков.

Ранее жена Дюжева в атласной блузе вышла на публику с актером.