Shaman ответил на слухи о расставании с Мизулиной

Певец Shaman посмеялся над слухами о разводе с Мизулиной

Заслуженный артист России, певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) опроверг слухи о расставании с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его слова приводит Пятый канал.

Исполнитель отметил, что их с супругой одинаково смешат как сообщения о тайной свадьбе, так и слухи о разводе.

«Просто ухохатываемся от этих новостей и не знаем, что делать. Либо нам тайно жениться, либо тайно разводиться», — прокомментировал слухи Shaman.

Shaman и Екатерина Мизулина зарегистрировали свой брак в начале ноября 2025 года. Торжественная церемония прошла в одном из ЗАГСов Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: для бракосочетания они выбрали зеленую, похожую на военную, форму, а также черный низ и белую обувь.

В марте этого года певец высказался о планах завести детей с Мизулиной. Исполнитель считает, что в вопросе семьи и детей не стоит торопить события. Он лишь добавил, что «как Бог даст».

Ранее Дворцов раскрыл содержание секретной папки Shaman.