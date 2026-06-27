Лерчек о слухах о фейковом раке: «Я беру от жизни все»

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) ответила на слухи о фейковом раке желудка. Новое интервью она дала журналистке Надежде Стрелец.

Стрелец в разговоре с Лерчек отметила, что в сети существуют теории, согласно которым блогерша якобы имитирует рак, поскольку из-за лечения в ее отношении приостановили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Лерчек утверждает, что диагноз настоящий, а ее попытки выглядеть привлекательно и заниматься спортом во время лечения продиктованы желанием жить полной жизнью.

«Временами я чувствую себя хорошо и в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни все. У меня большая усталость, но я собираюсь с силами и как боец справляюсь. Мне есть ради чего жить», — заявила знаменитость.

Блогерша также рассказала, что узнала о диагнозе практически сразу после рождения младшего сына Даниэля. Когда женщина приехала на очередное плановое УЗИ, врачи практически не увидели околоплодных вод и назначили экстренное кесарево сечение.

После родов у Лерчек не проходили боли в ноге, а плацента сразу вызвала у специалистов вопросы. Орган послали на экспертизу, и впервые раковые клетки нашли именно там.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее жених Лерчек объяснил, почему блогерше не сделали операцию на желудке.