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Культура

Онкобольная Лерчек может вернуться в суд

ТАСС: врачи разрешили Лерчек вернуться к судебным заседаниям по уголовному делу
Кадр видео: NadinStrelets/YouTube

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) может участвовать в судебных заседаниях по своему уголовному делу, которое было приостановлено на фоне ее лечения от рака. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что разрешение на участие в процессе основано на заключении специалистов онкологического центра имени Н. Н. Блохина. Медики ответили на запрос надзорного ведомства и подтвердили, что Чекалина способна присутствовать на заседаниях.

Однако, по словам собеседника ТАСС, врачи по-прежнему советуют Чекалиной избегать физических нагрузок во время лечения.

В марте Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает. Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии.

Ранее Лерчек раскрыла совет врача, который помогает ей бороться с раком.

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