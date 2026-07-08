Стало известно, сколько зарабатывает самая дорогая блогерша в MAX

Блогерша Оксана Самойлова получает 3 млн рублей за один пост в MAX

Экс-супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова стала самой дорогой блогершей в MAX. Об этом сообщила Ассоциация блогеров и агентств (АБА) в Telegram-канале.

АБА выяснила, что один рекламный пост у Самойловой стоит чуть больше 3 млн рублей. На втором месте оказался инфлюенсер Влад А4 (2,5 млн рублей), а на третьем — певица Клава Кока (2,2 млн рублей). В пятерку лидеров также вошли комик Азамат Мусагалиев и артистка Валя Карнавал.

Телеведущая Ксения Бородина заняла в списке лишь восьмое место, поскольку реклама в ее аккаунте стоит 474 тыс. рублей.

В конце июня «Газета.Ru» выяснила, что Оксана Самойлова не выплатила по налогам 4 млн 378 тысяч 487 рублей. Согласно данным ФНС, звезда соцсетей до сих пор не погасила задолженность, которая образовалась еще несколько месяцев назад, из-за чего она выросла почти до 4,5 млн рублей.

Кроме того, у Самойловой по-прежнему заблокированы банковские счета бизнеса «Фэмэли Фест», занимающегося продажей одежды. А фирма «Семми Бьюти» находится в процессе ликвидации.

Ранее сообщалось, что муж Ксении Бородиной заработал на продаже косметики почти 10 млн рублей.