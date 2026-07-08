Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Стало известно, сколько зарабатывает самая дорогая блогерша в MAX

Блогерша Оксана Самойлова получает 3 млн рублей за один пост в MAX
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова стала самой дорогой блогершей в MAX. Об этом сообщила Ассоциация блогеров и агентств (АБА) в Telegram-канале.

АБА выяснила, что один рекламный пост у Самойловой стоит чуть больше 3 млн рублей. На втором месте оказался инфлюенсер Влад А4 (2,5 млн рублей), а на третьем — певица Клава Кока (2,2 млн рублей). В пятерку лидеров также вошли комик Азамат Мусагалиев и артистка Валя Карнавал.

Телеведущая Ксения Бородина заняла в списке лишь восьмое место, поскольку реклама в ее аккаунте стоит 474 тыс. рублей.

В конце июня «Газета.Ru» выяснила, что Оксана Самойлова не выплатила по налогам 4 млн 378 тысяч 487 рублей. Согласно данным ФНС, звезда соцсетей до сих пор не погасила задолженность, которая образовалась еще несколько месяцев назад, из-за чего она выросла почти до 4,5 млн рублей.

Кроме того, у Самойловой по-прежнему заблокированы банковские счета бизнеса «Фэмэли Фест», занимающегося продажей одежды. А фирма «Семми Бьюти» находится в процессе ликвидации.

Ранее сообщалось, что муж Ксении Бородиной заработал на продаже косметики почти 10 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!