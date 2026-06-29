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Долг Оксаны Самойловой перед ФНС увеличился почти до 4,5 млн рублей

Блогерша Оксана Самойлова задолжала ФНС 4,3 млн рублей
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Долг Оксаны Самойловой перед ФНС резко увеличился. «Газета.Ru» выяснила, что блогерша не выплатила по налогам 4 млн 378 тысяч 487 рублей.

Согласно данным ФНС, звезда соцсетей до сих пор не погасила задолженность, которая образовалась еще несколько месяцев назад, из-за чего она выросла почти до 4,5 млн рублей. Кроме того, у Самойловой по-прежнему заблокированы банковские счета бизнеса «Фэмэли Фест», занимающегося продажей одежды. А фирма «Семми Бьюти» находится в процессе ликвидации.

Сама блогерша новости о задолженности и проблемах в бизнесе не комментирует. Самойлова строит личную жизнь после развода с рэпером Джиганом. 1 апреля 2026 года Савеловский районный суд Москвы расторг брак после 13 лет совместной жизни. Инициатором расставания выступала инфлюенсер. Джиган признавался, что пытался спасти отношения, но не смог.

Развод бывших супругов продолжался несколько месяцев из-за имущества, которое они не могли поделить. Сторона рэпера настаивала, что Самойлова попросила Джигана подписать брачный договор, когда он был в уязвимом состоянии. По контракту все должно было достаться Самойловой. Однако в итоге все совместно нажитые активы разделили, а трехэтажный семейный особняк перешел артисту.

Ранее пластический хирург ответила, укоротила ли Оксана Самойлова нос вслед за Филиппом Киркоровым.

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