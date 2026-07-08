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Культура

Татьяна Буланова о свадьбе сына: «Все готово, скоро стану бабушкой»

Татьяна Буланова заявила, что готовится к свадьбе сына и рождению внуков
Global Look Press/ Кадр из программы

Певица Татьяна Буланова рассказала, что одобрила выбор своего старшего сына Александра по выбору второй половинки, и сейчас семья уже начала подготовку к свадьбе. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда призналась, что уже скоро может стать бабушкой.

«Ребята уже помолвлены, и дело остается за малым, — отметила певица. — А потом уже и внуки пойдут. Но я, честно говоря, не особо верю, что уже совсем скоро стану бабушкой».

По словам Булановой, невестка обращается к ней по имени.

Напомним, до этого Татьяна Буланова отмечала, что не вмешивается в личную жизнь своих сыновей, хотя лично знакома с их возлюбленными. Артистка призналась, что ей девушки нравятся, но подчеркнула, что даже если бы ее не устраивал выбор кого-либо из наследников, она все равно не стала бы пытаться влезать в отношения.

Ранее Татьяна Буланова не продвигает сына-рэпера и не понимает его творчество.

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