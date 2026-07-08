Актриса Гусева назвала важный аспект при прочтении классики в театре

Актриса Екатерина Гусева заявила ТАСС, что спектакли по классическим произведениям нужно ставить очень аккуратно, осторожно, с уважением к автору и к той эпохе.

Гусева считает, что наиболее важным при работе над такой пьесой остается авторское слово. По мнению актрисы, оно задает основу произведения и не позволяет искажать его смысл.

Артистка добавила, что в то же время постановка не должна превращаться «в музей», иначе создание нового прочтения не будет иметь смысла.

Гусева также порассуждала над тем, зачем люди ходят на постановки.

«Возможно, за ответами на какие-то сложные, неразрешимые вопросы. Кто-то идет в храм, кто-то в театр. Может быть, увидеть себя со стороны, поверить в любовь, в которой разочаровался. А глядя на сцену, понимаешь, что она существует, и это дает ощущение смысла», — поделилась артистка.

В фильмографии Екатерины Гусевой более 70 ролей. Она снималась в проектах: «Бригада», «Живой Пушкин», «Есенин», «Анна Каренина. Мюзикл», «Граф Орлов. Мюзикл», «Норд-Ост».

Ранее театр имени Маяковского обвинил актрису Беляеву в годе прогулов.