Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Актриса Гусева назвала важный аспект при прочтении классики в театре

Актриса Гусева заявила, что при постановке классики важно сохранять авторский почерк
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Екатерина Гусева заявила ТАСС, что спектакли по классическим произведениям нужно ставить очень аккуратно, осторожно, с уважением к автору и к той эпохе.

Гусева считает, что наиболее важным при работе над такой пьесой остается авторское слово. По мнению актрисы, оно задает основу произведения и не позволяет искажать его смысл.

Артистка добавила, что в то же время постановка не должна превращаться «в музей», иначе создание нового прочтения не будет иметь смысла.

Гусева также порассуждала над тем, зачем люди ходят на постановки.

«Возможно, за ответами на какие-то сложные, неразрешимые вопросы. Кто-то идет в храм, кто-то в театр. Может быть, увидеть себя со стороны, поверить в любовь, в которой разочаровался. А глядя на сцену, понимаешь, что она существует, и это дает ощущение смысла», — поделилась артистка.

В фильмографии Екатерины Гусевой более 70 ролей. Она снималась в проектах: «Бригада», «Живой Пушкин», «Есенин», «Анна Каренина. Мюзикл», «Граф Орлов. Мюзикл», «Норд-Ост».

Ранее театр имени Маяковского обвинил актрису Беляеву в годе прогулов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!