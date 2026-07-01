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Культура

Театр имени Маяковского обвинил актрису Беляеву в годе прогулов

Mash: актрису Беляеву лишили зарплаты за прогулы, которые она отрицает
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженная артистка России Галина Беляева год конфликтует с театром имени Маяковского. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, один из конфликтов между театром и актрисой начался в 2025 году, когда из репертуара убрали спектакль «Семейный альбом» — он поставлен по антифашистской пьесе, которую некоторые обвиняли в русофобии. Осенью 2025 года театр окончательно снял её с репертуара, объяснив это низкой художественной ценностью. По мнению Беляевой, постановку убрали необоснованно.

В театре также лишили Беляеву зарплаты в размере 135 тысяч рублей, потому что она почти год пропускала репетиции и оформляла больничные. Ее супруг в беседе с Mash рассказал, что прогулы Беляева отрицает, однако уверена, что дело в ее жалобах на состояние здания театра в московскую мэрию. Женщина утверждает, что болела, а после пропущенных репетиций руководство якобы заставляло ее работать.

Актриса составила иск с требованием вернуть недополученные деньги и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, но проиграла дело. По словам худрука театра Егора Перегудова, он предлагал Беляевой сыграть в других постановках, однако позже от этого отказались из-за пропусков репетиций. Влияние на это решение жалоб в мэрию он отрицает.

Ранее суд принял решение по спору МЧС с театром Бабкиной.

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