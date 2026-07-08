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Культура

Садальский захотел примирения Пугачевой и Резника

Актер Садальский признался, что хочет дружбы между Пугачевой и Резником
Александр Натрускин/РИА Новости

Актер Станислав Садальский признался в Telegram-канале, что желает примирения певицы Аллы Пугачевой и поэта Ильи Резника.

Садальский упомянул книгу в стихах от Резника – «Приключениях Бобы Грека». Он отметил, что в произведении есть намеки на Пугачеву и Филиппа Киркорова. По словам актера, первая упоминается в позитивном ключе, а о втором говорят с «ироничными и оскорбительными намеками».

«В тексте есть строки: «Певица с буйной головой. Весеннего пожара. Сгорала в праведном огне. И продолжала петь». То есть Илья подчеркивает ее силу, творческий дух и стойкость — без иронии или скандала», — отметил артист.

Как подчеркнул Садальский, он хочет, чтобы Пугачева и Резник снова подружились.

В мае 2025 года Илья Резник заявил, что не хочет слушать и обсуждать новые композиции Аллы Пугачевой о войне. Он считает, что певица «сделала свою дорогу».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Садальский призвал Бородина идти работать после иска к Пугачевой.

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