Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Садальский призвал Бородина идти работать после иска к Пугачевой

Актер Садальский назвал Бородина лодырем после иска к Пугачевой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале возмутился иску главы ФПБК Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой.

Садальский предположил, что Бородин хочет заработать на имени Пугачевой. Он напомнил, что глава ФПБК хотел взыскать 5 миллионов рублей с артистки в качестве моральной компенсации.

«Бородин обиделся на Пугачеву из-за «стукача». Вроде полстраны так называют. А 5 млн предъявил Пугачевой. Решил поживиться, что ли?» — отметил артист.

Садальский задался вопросом, какие «моральные страдания» нужно испытывать, чтобы потребовать такую огромную сумму. Актер отметил, что некоторым людям не удается отсудить даже миллион рублей за физические увечья.

«А тут моральные страдания и 5 миллионов, работать пусть идет, лодырь! Следовало бы психиатрам протестировать этого общественника на его отношение к недогматическому неогностицизму и юнгианству», — заявил актер.

В июне суд рассмотрел гражданское дело по иску главы ФПБК Виталия Бородина к Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда. Он отказался взыскивать с певицы деньги по иску.

Ранее сообщалось, что дача Пугачевой в Подмосковье рухнула в цене.

 
Теперь вы знаете
Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылках из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!