Садальский призвал Бородина идти работать после иска к Пугачевой

Актер Садальский назвал Бородина лодырем после иска к Пугачевой

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале возмутился иску главы ФПБК Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой.

Садальский предположил, что Бородин хочет заработать на имени Пугачевой. Он напомнил, что глава ФПБК хотел взыскать 5 миллионов рублей с артистки в качестве моральной компенсации.

«Бородин обиделся на Пугачеву из-за «стукача». Вроде полстраны так называют. А 5 млн предъявил Пугачевой. Решил поживиться, что ли?» — отметил артист.

Садальский задался вопросом, какие «моральные страдания» нужно испытывать, чтобы потребовать такую огромную сумму. Актер отметил, что некоторым людям не удается отсудить даже миллион рублей за физические увечья.

«А тут моральные страдания и 5 миллионов, работать пусть идет, лодырь! Следовало бы психиатрам протестировать этого общественника на его отношение к недогматическому неогностицизму и юнгианству», — заявил актер.

В июне суд рассмотрел гражданское дело по иску главы ФПБК Виталия Бородина к Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда. Он отказался взыскивать с певицы деньги по иску.

Ранее сообщалось, что дача Пугачевой в Подмосковье рухнула в цене.