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Культура

Коллега звезды «Песняров» Мисевича раскрыл возможную причину его смерти

Названа возможная причина смерти одного из основателей «Песняров» Мисевича
Telegram-канал Sputnik Беларусь

Причиной смерти сооснователя ансамбля «Песняры» Владислава Мисевича стал, вероятно, оторвавшийся тромб. Об этом рассказал его коллега по сцене Валерий Дайнеко в беседе с порталом Onliner.

Так, супруга Мисевича рассказала Дайнеко, что еще накануне вечером ее муж катался на роликах.

«Потом пришел домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо. Вероятно, оторвался тромб», — сказал журналистам Дайнеко.

Он также отметил, что Мисевич до последнего находился в хорошей физической форме: зимой ходил на лыжах и катался на коньках, а летом катался на роликах.

7 июля Telegram-канал «Sputnik Беларусь» сообщил о смерти Мисевича. Артист скончался на 82‑м году жизни. Прощание с ним пройдет 9 июля.

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Чкалове (ныне Оренбург). Он с детства увлекался музыкой: занимался в кружках, учился в музыкальной школе, играл в оркестрах суворовского и летного училищ. В начале 1965 года артист познакомился с Владимиром Мулявиным, с которым позже вошел в состав ансамбля «Лявоны». В 1970-м проект переименовали в «Песняры». В коллективе Мисевич играл на саксофоне и флейте, пел соло и дуэтом с Мулявиным.

В 1992 году музыкант покинул ВИА «Песняры», но в 1998-м вернулся в ансамбль, где исполнял обязанности директора на протяжении года. Затем он стал одним из основателей и участником ансамбля «Белорусские песняры» и работал там до 2021 года.

Ранее стало известно о смерти исполнительницы хита LMFAO «Party Rock Anthem».

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