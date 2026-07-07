Умер один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич

Один из основателей ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич скоропостижно скончался на 82‑м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на коллегу музыканта Александра Терехова.

Другие детали смерти заслуженный артиста Белоруссии не сообщаются. Прощание с ним пройдет 9 июля.

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Чкалове (ныне Оренбург). Он детства увлекался музыкой: занимался в кружках, учился в музыкальной школе, играл в оркестрах суворовского и летного училищ. В начале 1965 года артист познакомился с Владимиром Мулявиным, с которым позже вошел в состав ансамбля «Лявоны». В 1970-м проект переименовали в «Песняры». В коллективе Мисевич играл на саксофоне и флейте, пел соло и дуэтом с Мулявиным.

В 1992 году музыкант покинул ВИА «Песняры», но в 1998-м вернулся в ансамбль, где исполнял обязанности директора на протяжении года. Затем он стал одним из основателей и участником ансамбля «Белорусские песняры» и работал там до 2021 года.

Мисевич был женат дважды: его первой женой стала балерина Татьяна Сыроид, от которой у него есть дочь Каролина. Во второй раз артист женился на бухгалтере по имени Ольга, которая младше него на 15 лет.

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