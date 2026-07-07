Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Культура

Умерла исполнительница хита LMFAO «Party Rock Anthem»

Певица Лорен Беннетт ушла из жизни в возрасте 37 лет
Global Look Press

Певица Лорен Беннетт, известная по участию в хите LMFAO «Party Rock Anthem», из ушла из жизни в возрасте 37 лет. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на близких артистки.

Официальная причина смерти исполнительницы пока не названа. Ее коллеги по группе G.R.L. — Эммалин Эстрада, Наташа Слейтон и Паула ван Оппен — признались, что им будет не хватать певицы.

«С глубoкой скорбью мы соoбщаем о кончине нашей любимой Лорен. Наши сердцa разбиты, и мы не в силах выpазить, кaк много она для нас значила. Мы навсегда сoхраним в памяти любовь, смех и бесчисленные воcпоминания, которые она нам подарила», — сказали они в заявлении.

У артистки осталась шестилетняя дочь Харлоу, рожденная от американского актера Кенни Вормолда.

Лорен Беннетт начала музыкальную карьеру в 18 лет в составе группы Paradiso Girls. Позже она пробовала силы в сольном творчестве, а в 2011 году присоединилась к G.R.L. Именно на этот год пришелся пик ее популярности, поскольку тогда же артистка приняла участие в записи «Party Rock Anthem» электpонного дуэтa LMFAO. Примерно в то же время группа G.R.L. записала совместную композицию с «Wild Wild Love» с Pitbull.

Ранее стало известно, что умер конструктор танка Т-72 Владимир Домнин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!