Звезда Comedy Club выходит замуж

Участница Comedy Club, актриса и блогерша Екатерина Шкуро сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помолвлена.
Шкуро призналась, что сбылась ее мечта. Артистка с детства мечтала, что мужчина встал перед ней на колено и сделал предложение. Актриса согласилась стать женой. По словам знаменитости, она безумно счастлива.
«Я сказала «да»! За последние месяцы в моей жизни многое изменилось, но самое важное произошло, когда я этого совсем не ждала», — поделилась участница Comedy Club.
Жених Шкуро неизвестен. Некоторые поклонники предполагают, что артистка возобновила отношения с отцом своих детей — бывшим хоккеистом «Локомотива» Дмитрием Козловым.
В марте 2026-го Шкуро сообщила о расставании с Козловым после пяти лет отношений. В их союзе родилось двое детей — дочь Аврора и сын Амур.
В мае 2025 года Шкуро призналась, что корректировала свою фигуру с помощью пластической хирургии. Актриса рассказывала, что на фоне активных занятий спортом уже в юности у нее был запущенный диастаз, о котором она изначально не знала. Ситуация осложнилась после родов.
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