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Олег Шепс официально женился

Участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс сыграл свадьбу
polina_fris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и фотограф Polina Fris (настоящее имя — Полина Еременко) сообщила, что вышла замуж за победителя 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Олега Шепса.

Еременко поделилась фото со свадьбы. Она опубликовала фото рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. На фото заметно, что фотограф — в свадебном платье, а участник шоу — в белом костюме.

Жена экстрасенса пока не поделилась подробностями торжества. В июне брат Шепса Александр заявлял, что официальная часть церемонии должна была состояться в Москве, а затем празднование переместится в другое место.

Еременко рассказывала, что нейтрально относится к фан-базе возлюбленного. По мнению блогерши, для нее главное, чтобы поклонницы жениха не нарушали их личные границы.

Polina Fris отметила, что находится на одной волне с Шепсом. Это ее и покорило в возлюбленном.

Полина Еременко является профессиональным фотографом. Она сотрудничала с такими звездами как рэпер Баста, певец Шура, блогер Дава и комик Антон Шастун. Девушка также работа над новым драмеди под названием «Поле чудес».

Ранее Софья Эрнст заявила о самом желанном образе на свадьбу.

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