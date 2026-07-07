Олег Шепс официально женился

Блогерша и фотограф Polina Fris (настоящее имя — Полина Еременко) сообщила, что вышла замуж за победителя 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Олега Шепса.

Еременко поделилась фото со свадьбы. Она опубликовала фото рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. На фото заметно, что фотограф — в свадебном платье, а участник шоу — в белом костюме.

Жена экстрасенса пока не поделилась подробностями торжества. В июне брат Шепса Александр заявлял, что официальная часть церемонии должна была состояться в Москве, а затем празднование переместится в другое место.

Еременко рассказывала, что нейтрально относится к фан-базе возлюбленного. По мнению блогерши, для нее главное, чтобы поклонницы жениха не нарушали их личные границы.

Polina Fris отметила, что находится на одной волне с Шепсом. Это ее и покорило в возлюбленном.

Полина Еременко является профессиональным фотографом. Она сотрудничала с такими звездами как рэпер Баста, певец Шура, блогер Дава и комик Антон Шастун. Девушка также работа над новым драмеди под названием «Поле чудес».

Ранее Софья Эрнст заявила о самом желанном образе на свадьбу.