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Культура

Мужчины надели розовое на концерт Mia Boyka после ее запрета

Блогер Шунский устроил флешмоб розовой одежды для мужчин на концерте Mia Boyka
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и комик Владислав Шунский устроил флешмоб на концерте певицы Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в Набережных Челнах. Об этом он рассказал в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Mia Boyka выступила на Дне молодежи в Набережных Челнах. Перед мероприятием Шунский вспомнил слова певицы о мужчинах в розовой одежде. В шоу «Наша новая музыка» артистка заявила, что розовый – это «не мужской цвет». Она тогда призвала противоположный пол его не носить.

Шунский призвал всех, кто собирается пойти на праздник, надеть розовую одежду. Сотни местных жителей поддержали флешмоб. Во время концерта это заметила сама Mia Boyka.

«Вы все такие красивые, яркие, нарядные. Я вижу очень много преобладающего розового цвета. Спасибо за розовые футболки. Это мой цвет, я его очень люблю», — заявила артистка.

В мае Бойко выпустила трек «Экспонат», который завирусился в TikTok и стал хитом. Песня сделала Mia Boyka исполнительницей с самым большим количеством уникальных слушателей среди женщин-артисток в России и СНГ: в июне было зафиксировано более 12,5 млн слушателей.

Ранее Mia Boyka отказалась от приза в «Выжить в Стамбуле».

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