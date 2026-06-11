Mia Boyka о популярности «Экспоната»: «Хейтеры создают мне охваты»

Певица Mia Boyka заняла лидирующую позицию среди российских артисток по количеству уникальных слушателей. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба лейбла VK Records.

По данным лейбла, трек артистки «Экспонат» возглавил чарты стримингов VK Музыка, Яндекс Музыка, КИОН Музыка, ЗВУК, а также занял второе место в российском чарте Apple Music и третье в чарте Shazam Россия. Также трек попал в топ-10 международного чарта Genius Music наряду с такими исполнителями, как Drake, Eminem и Майкл Джексон. Всего под трек было снято более 1,5 млн видео в соцсетях.

В результате «Экспонат» сделал Mia Boyka исполнительницей с самым большим количеством уникальных слушателей среди женщин-артисток в России и СНГ: на данный момент зафиксировано более 12,5 млн слушателей.

Mia Boyka, впервые комментируя популярности песни, отметила, что еще никогда ее сольный трек не был на первых местах во всех чартах.

«Были совместные песни с подобными результатами, но такого еще не было никогда. Я счастлива, что удалось достичь такого неожиданного результата, и благодарна Богу и своей команде», — сказала она.

По словам артистки, песня «Экспонат» нацелена на то, чтобы поднимать самооценку девушкам.

«Я создаю такие песни, чтобы девушки, слушая их, становились увереннее в себе и думали о том, какие они классные. Бывало такое, что мои песни могли мне надоедать, но пока это не работает с «Экспонатом». Сейчас это моя самая любимая песня, и я думаю, что надоест она мне нескоро. Мне нравится ее исполнять на концертах, зрители постоянно просят спеть «на бис», — делится Mia Boyka.

Певица отметила, что не обижается на хейтеров — наоборот, относится к ним прекрасно.

«Обсуждают — значит, я интересна, и моя жизнь интереснее, чем их собственная. Хейтеры создают мне охваты: благодаря комментариям просмотров становится больше, благодаря просмотрам я зарабатываю деньги. Ко всем каверам и ремиксам отношусь нормально, любое внимание — это внимание», — говорит артистка.

Сейчас Mia Boyka готовит к выходу новый альбом, с которым позже поедет в тур по 15 городам России.

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