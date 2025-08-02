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Известный российский комик пожаловался на условия жизни в США

Поперечный: в США не стоит переезжать из-за чрезвычайно дорогой жизни
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) на своем Youtube-канале, что в США не стоит переезжать из-за высокой стоимости жизни.

«Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать», — поделился Поперченный.

По его словам, в месяц на жилье, продукты и медицинскую страховку уходит большая сумма денег. При всем подобную жизнь нельзя назвать роскошной.

До этого Поперечный на YouTube-шоу «Культурная разница» признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

По словам Поперечного, в его случае заболевание мешает ему водить автомобиль. Поперечный отметил, что не может обходиться в США без машины. Он уточнил, что его опыт вождения составляет примерно три-четыре года.

СДВГ — это психоневрологическая патология, которая влияет на повседневную жизнь человека. У взрослых ее признаками называют невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Синдром лечится как медикаментозно, так и с помощью психотерапии.

Ранее комик Белый заявил, что начал понимать садомазохистов после рождения дочери.

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