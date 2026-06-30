Россиянам подсчитали минимальную стоимость охраны квартиры в Москве

Минимальная абонентская плата за охрану квартиры в Москве в 2026 году составляет от 1,9 тыс. рублей в месяц, а загородного дома — от 3,3 тыс. рублей. Такие расчеты «Газете.Ru» предоставили аналитики экосистемы решений для безопасности DELTA.

По их данным, стоимость охраны жилья складывается из двух частей. Первая часть — разовые расходы на оборудование и монтаж датчиков. Вторая — ежемесячная плата за мониторинг и выезд группы реагирования.

Базовый комплект для квартиры включает модуль управления, датчик открытия двери и датчик движения. Такая система позволяет контролировать вход в жилье и фиксировать попытки проникновения. Стоимость оборудования с установкой начинается от 17 тыс. рублей, оценили аналитики.

Для квартир на первых трех этажах цена может быть выше, если нужно дополнительно защитить окна. Датчики открытия и разбития стекла стоят от 1,5 тыс. рублей за каждое окно, сказали аналитики. Ежемесячная абонентская плата за мониторинг и реагирование — от 1,9 тыс. рублей, добавили эксперты.

С учетом оборудования, монтажа и абонентской платы первый год охраны квартиры в Москве обойдется примерно от 40 тыс. рублей, считают аналитики. В последующие годы расходы будут ниже, поскольку платить нужно будет в основном за обслуживание и реагирование, добавили эксперты.

Для загородного дома ежемесячная плата начинается от 3,3 тыс. рублей. Более высокая стоимость связана с большим периметром, количеством окон и дверей, а также необходимостью контролировать не только дом, но и участок. Максимальный пакет для частного дома площадью 150–200 кв. м может включать уличные датчики движения, датчики разбития стекла и открытия окон и дверей, видеонаблюдение с детекцией движения на базе ИИ, пожарные извещатели и датчики протечки воды. Такой комплект с монтажом стоит от 50 тыс. до 85 тыс. рублей, абонентская плата — от 8 тыс. рублей в месяц, оценили аналитики.

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