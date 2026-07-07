Российского комика «отменяют» из-за поцелуя с 16‑летней фанаткой

Блогер Илья Сатир оказался в центре скандала после поцелуя с несовершеннолетней

Блогер и комик Сатир (Илья Шабельников — настоящее имя) попал в скандал из-за поцелуя с фанаткой. Об этом сообщает Telegram-канал HYPEHUB.

В сети распространяется видео, на котором Сатир целует в губы девушку из толпы фанаток. В ролике выкрикивают, что поклоннице 16 лет.

Как утверждает Telegram-канал, из-за случившегося артиста начали «отменять» в соцсетях. Инцидент, предположительно, произошел после концерта Андрея Кокошки, где Сатир выступал в качестве приглашенного гостя.

Шабельников стал известен после создания своего YouTube-канала, на котором публиковал пародии на известных личностей. Он снимал ролики в образах Юрия Хованского, Сергея Дружко, Егора Крида, Тимати, Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрия Ларина, Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом), Басты, Паши Техника и Александра Зубарева.

В марте сообщалось, что Сатир захотел поцеловать каблук Ксении Собчак. В совместной беседе пародист отметил, что не считает телеведущую «кринж-бабушкой», а, наоборот, выразил свое восхищение звездой. Он признался, что если не его уважение к Константину Богомолову, то он бы уже давно целовал ее каблук.

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