Егор Крид ответил хейтерам: «Я благодарен»

Певец Егор Крид обратился к хейтерам на премии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Крид заявил, что в последнее время стал получать много негатива в свой адрес. Артист признался, что благодарен этому периоду. Благодаря нему, по словам певца, он стал обращать внимание на людей, которые его любят.

«Большая благодарность за то, что мне с моей аудиторией удается спустя такое время еще покорять эти топ-чарты, чувствую себя МОТ'ом», — заявил артист.

В апреле 2025 года Егор Крид заставил поклонников извиняться во время концерта в Астрахани. На выступлении певец Крид увидел, что одной из фанаток стало плохо. Он приостановил концерт, чтобы оказать ей необходимую помощь. Однако оказалось, что девушка пребывала в здравии. Издание уточнило, что поклонница притворилась, что у нее плохое самочувствие. Так сделало несколько фанатов. Из-за этого артист замолчал и отвернулся от зала. После этого поклонники хором извинились.

В апреле 2026-го на платформе TikTok завирусился ролик 2024 года, в котором Крид вырвал из рук поклонницы смартфон.

«Малая, это всё фигня полная! Здесь (Крид ткнул фанатку в лоб) всё должно быть. Вот тут твоя память и в сердце твоя память, понимаешь? А здесь (он показал на телефон) может память закончиться», — заявил певец.

Ранее сообщалось, что Егор Крид снимет документальный фильм про свою жизнь.