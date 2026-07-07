Агутин заработает почти миллиард за три концерта

Ura.ru: Леонид Агутин выручит почти миллиард рублей за три летних концерта

Певец Леонид Агутин заработает почти миллиард рублей за три летних выступления. Об этом сообщает Ura.ru.

Один из концертов уже прошел 4 июля. Билеты на него разошлись на сумму 114,63 млн рублей. Организаторы могли бы выручить и 122,41 млн рублей, но часть билетов остались непроданными.

Самый прибыльный концерт должен пройти в Москве 18 июля. На данный момент продано билетов на сумму 666,99 млн рублей. И, как отмечает СМИ, если удастся продать все места, выручка составит 696 млн.

Завершится летняя серия концертом в Сочи 25 июля. На него уже продано билетов на 62,96 млн рублей. Максимальная сумма может составить 78,05 млн.

Ura.ru уточняет, что при аншлагах на оставшихся двух концертах общая выручка составит 774,06 млн рублей, а по всем трем выступлениям — 896,46 млн рублей.

В марте сообщалось, что у заслуженного артиста России Леонида Агутина нашли жилье в США на сумму около $10 млн. По данным СМИ, у артиста есть квартира площадью почти 300 кв. м в элитном ЖК на берегу Атлантики, квартирf на 170 кв. м в Санни-Айлс-Бич, двухэтажный дом в Помпано-Бич площадью 320 кв. м, апартаменты в Трамп-тауэр за $1,5 млн и таунхаус в пригороде Майами за $479 тыс.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Григория Лепса превысила миллиард рублей.