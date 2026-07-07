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Культура

Вышел первый трейлер российского анимационного триллера «Непокой»

В сети появился первый трейлер российского анимационного триллера «Непокой»
Школа-студия «Шар»

Компания «Про:взгляд» разместила YouTube первый тизер-трейлер анимационного триллера «Непокой», который выходит в прокат 30 июля.

Премьера ленты состоялась на 47-м Московском международном кинофестивале в прошлом году. Тогда кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков включил картину в число трех лучших хорроров, которые там показали.

«Непокой» — абсурдистская драма одного из ключевых деятелей отечественной анимации Леонида Шмелькова («Мой личный лось»). Триллер снят в стилистике ротоскопирования (анимационная техника, когда мультфильм получается путем покадровой обрисовки отснятого видео с реальными актерами и декорациями) под музыку Сергея Курехина. В центре сюжета — человек, застрявший в провинциальном отеле, где творятся очень странные дела и исчезают постояльцы.

«Строго говоря, «Непокой» — не фильм ужасов, однако его тисочная хватка окунает зрителя в такое липкое чувство ужаса, что включение картины в этот список совершенно не ощущается жульничеством», — отметил Воронков.

Он добавил, что лента неизбежно воспринимается в контексте последних лет нашей жизни: выхода нет, все разлагается, люди бесповоротно застряли в бэд-трипе.

Ранее зрители простились с одним из лучших за последние годы сериалом.

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