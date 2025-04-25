«Гадкая сестра» и еще два отличных ужастика с ММКФ-2025, которые вас точно испугают

В столице подошел к концу 47-й Московский международный кинофестиваль. Программа смотра в этом году порадовала в том числе и любителей фильмов ужасов, причем по-хорошему пугающие картины обнаружились не только в соответствующей секции «Дикие ночи». Специально для ценителей жанра кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал три хоррора с ММКФ-2025, которые стоит взять на карандаш.

«Вампиры-зомби… из космоса!» (Vampire Zombies... From Space!), реж. Майк Стасько

Программа: «Дикие ночи»

В картину «Вампиры-зомби… из космоса!» режиссер Майк Стасько постарался вместить, кажется, все, что дорого его сердцу. Фарсовый кинематограф Эда Вуда и Мела Брукса, классические ужастики студий Universal и Hammer, «Звездные войны» — словом, обширнейший поп-культурный багаж, авантюрный ремикс которого легитимизируют фигуры вроде Джудит О'Ди из «Ночи живых мертвецов» и сооснователя великой студии Troma Ллойда Кауфмана.

close Кадр из фильма «Вампиры-зомби… из космоса!» (2025) The Dot Film Company Inc.

«Вампиры-зомби» не могут похвастаться новаторским задором прошлогоднего DIY-чуда «Сотни бобров», но лента и без того с легкостью заражает своей радостью. Глаза от этого благолепия разбегаются не хуже жителей городка Марлоу, которые сталкиваются с вторжением инопланетного Дракулы, решившего их поработить. А в полной мере невероятно милая и до смерти уморительная картина Стасько расцветает в покатывающемся со смеху зале.

close Кадр из фильма «Вампиры-зомби… из космоса!» (2025) The Dot Film Company Inc.

«Гадкая сестра» (Den stygge stesøsteren), реж. Эмили Блихфельдт

Программа: «Дикие ночи»

Вы когда-нибудь мечтали увидеть лучшую версию фильма «Субстанция»? А она есть. «Гадкая сестра» норвежской дебютантки Эмили Блихфельдт не то чтобы выворачивает сюжет о Золушке наизнанку, но изящно меняет внутренний угол обзора — и тем самым подсвечивает самые неприятные аспекты сказки, записанной братьями Гримм. Теперь в центре внимания — золушкина сводная сестра-дурнушка Эльвира (Леа Мюрен), которая одержима идеей выйти за принца. Одна проблема: в генетической лотерее девушке повезло куда меньше Золушки (Теа Софье Лок Несс), так что до принятых в обществе безумных стандартов красоты ей довольно далеко. Поэтому с подачи суровой матери Эльвира приступает к серии чудовищных операций по исправлению своей внешности.

close Кадр из фильма «Гадкая сестра» (2025) Lava Films

Конечно, стравливать «Гадкую сестру» с «Субстанцией» несколько совестно (и как будто бы несет в себе отпечаток сюжета «Субстанции»). Однако лента Блихфельдт содержательно действительно очень похожа на прошлогодний хит с Деми Мур и Маргарет Куолли — разве что визуально тяготеет скорее к «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса (или даже к «Братьям Гримм» Терри Гиллиама). Основных преимуществ тут два: более короткий хронометраж (Блихфельдт не душит зрителя назойливым повторением нехитрых мыслей, как Корали Фаржа) и более задорный боди-хоррор (на ленточных червей вы с прежней нежностью уже не взглянете). Ну хорошо, еще третье: прекрасная балабановская сцена после титров.

5 июня «Гадкая сестра» должна выйти в российский прокат.

close Кадр из фильма «Гадкая сестра» (2025) Lava Films

«Непокой», реж. Леонид Шмельков

Программа: «Мультвселенная»

Строго говоря, «Непокой» — не фильм ужасов, однако его тисочная хватка окунает зрителя в такое липкое чувство ужаса, что включение картины в этот список совершенно не ощущается жульничеством. В конце концов, полнометражный дебют Дэвида Линча «Голова-ластик» тоже за неимением лучшего определяют как сюрреалистический психохоррор. А Линч у режиссера Леонида Шмелькова («Мой личный лось»), одного из любопытнейших деятелей сегодняшней российской анимации, явно в почете.

close Кадр из фильма «Непокой» (2025) Школа-студия «Шар»

«Непокой» выполнен в технике ротоскопирования (анимация добывается путем покадровой перерисовки отснятого материала с живыми актерами), самые известные примеры ее применения — ленты Ричарда Линклейтера «Пробуждение жизни» и «Помутнение». Собственно, нынешний фильм как раз смахивает на параноидальное «Помутнение», которое музыка Сергея Курехина окончательно свела с ума и превратила в линчианский мамблкор. Нигде не сообщается, когда именно Шмельков замыслил историю о двух друзьях (раз мальчишка, два мальчишка), запертых в странном отеле, где творится форменная дичь, а постояльцы исчезают один за другим. Но воспринимается она неизбежно в контексте последних лет нашей жизни: выхода нет, все разлагается, мы бесповоротно застряли в бэд-трипе.