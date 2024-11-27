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Диана Арбенина упала с балкона во время концерта в Петербурге

Арбенина оступилась и рухнула с балкона в зал во время выступления в клубе «А2»

Певица Диана Арбенина оступилась и рухнула с балкона в зал во время выступления в клубе «А2» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на зрителей.

На кадрах видно, что Арбенина, исполняя песню, решила пройти по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Конструкция не выдержала и певица полетела вниз, цепляясь за провода. Фанаты успели поймать певицу и не дали ей упасть в зрительный зал. Зрители, которые были снизу, поддержали певицу, а те, что были на балконе, схватили ее за руки и подтянули. Все это время Арбенина продолжала петь.

До этого во время концерта британской группы Coldplay в Афинах (Греция) зритель с флагом Израиля в руках ворвался на сцену и упал с нее.

Фронтмену коллектива Крису Мартину пришлось прервать концерт, когда он увидел, как зритель карабкается к краю сцены и падает. 47-летний музыкант наклонился со сцены, чтобы проверить, все ли в порядке с мужчиной.

Накануне певец Джастин Тимберлейк прервал концерт, чтобы помочь фанату, почувствовавшему себя плохо.

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