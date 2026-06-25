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Культура

В Молдавии огласили черный список российских артистов

Минкульт Молдавии опубликовал черный список артистов из России
Пресс-служба HiFi-стриминга Звук

Министерство культуры Молдавии выложило на своем сайте список артистов из России, которых не рекомендовано приглашать в республику.

В этот перечень вошли более 20 человек. Среди них — Леонид Агутин, Диана Арбенина, Олег Винник, Игорь Вдовин, Клава Кока (Клавдия Высокова), Гуф (Алексей Долматов), Macan (Андрей Косолапов), Егор Крид, Ирина Круг, Виктория Складчикова, Дмитрий Маликов, Мот (Матвей Мельников), Йегуда Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Люся Чеботина, Баста (Василий Вакуленко), Игорь Николаев, Нурлан Сабуров, Александр Серов, Akmal' (Акмаль Ходжаниязов), Андрей Ширман (DJ Smash), Сергей Шнуров, Сергей Жуков, Юрий Каспарян.

В мае жители Молдавии призвали отменить спектакль в Кишиневе с актером Алексеем Паниным (признан в РФ иностранным агентом). Речь идет о постановке «Скамейка», в которой артист исполнит главную роль. Премьера спектакля запланирована на 16 октября в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу.

В апреле в Кишиневе отменили концерт Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Лаймы Вайкуле, против которого выступали жители Молдавии.

Ранее звезды России выступили в Кишиневе на концерте осудившей СВО группы.

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