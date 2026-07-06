Лоза о причине возвращения Меладзе в Россию: «Учить мову ему поздновато»

Певец Юрий Лоза заявил, что у Меладзе не будет всеобщей популярности в России

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Константину Меладзе не стоит ждать всеобщей популярности при возвращении в Россию, как это было до его отъезда из страны.

Музыкант отметил, что желание Меладзе вновь работать в России логично, так как он пишет песни на русском языке.

«Меладзе нечего делать на украинских площадках – там на русском петь запрещено. Учить мову ему поздновато, поэтому он, безусловно, хочет вернуться к тем, кто его слушал ранее, а это русскоговорящие. Но он хочет вернуться с грузинским гражданством, чтобы встать, как говорят коверные, «ко всем личиком, ко всем пузиком», — поделился Лоза.

По мнению артиста, если Меладзе все же вернется в Россию, былую славу ему уже не вернуть. При этом Лоза подчеркнул, что у композитора все равно есть верные поклонники.

«Конечно же, такой всеобщей популярности уже не будет, потому что в поляризованном обществе многие не любят тех, кто пытается усидеть на двух стульях, но бывших поклонников ему точно хватит для безбедного существования», – заявил исполнитель.

Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию. После начала СВО композитор покинул страну вместе со своей бывшей женой Верой Брежневой.

Ранее сообщалось, что Меладзе мог отказаться от украинского паспорта в пользу грузинского.